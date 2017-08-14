В рамках социального проекта в областном центре начались работы по благоустройству памятника Летчикам, героически погибшим в боях за освобождение Орловской области от фашистов.

Губернатор Орловской области Вадим Потомский поддержал инициативу компании «Газпром трансгаз Москва» по реконструкции монумента. Глава региона в ходе рабочей встречи обсудил реализацию социального проекта с генеральным директором ООО «Газпром трансгаз Москва» Александром Бабаковым.

По информации пресс-службы регионального правительства, благотворительная поддержка проекта, который реализуется совместно с Орловским региональным благотворительным фондом «Победа», составит 1 млн рублей.

В этом году будет благоустроена территория возле памятника, отремонтирован каркас и покрашен самолёт и стела. В планах на 2018 год, установка памятных плит с именами летчиков, погибших на территории Орловской области в годы войны.

Открытие обновлённого монумента состоится в преддверии 5 августа 2018 года и будет приурочено к 75-летию освобождения города Орла и Орловской области от фашистов.

Напомним, памятник Летчикам, накануне 30-й годовщины освобождения Орловщины от немецко-фашистских захватчиков 4 августа 1973 года. Он представляет собой металлическую стелу с рвущимся в небо боевым самолётом МиГ-17Ф. Архитектором памятника является О. С. Вернослов, инженер — В. В. Левенстам.